Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСкворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

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Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

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На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
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