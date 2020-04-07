Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 24» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

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