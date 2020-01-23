Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Информация следует из распоряжения на сайте правительства России.

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