Политика

News.ruNews.ruМишустин назначил Веронику Скворцову главой ФМБА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Информация следует из распоряжения на сайте правительства России.
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