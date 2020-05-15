Коронавирус

Live24Live24Наиболее уязвимую для коронавируса группу крови назвала Скворцова

Как сообщает РИА Новости, глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о том, что заболеванию коронавирусом наиболее всего подвержены люди со второй группой крови. Затем в подобной умозрительной шкале идут люди с первой и с третьей группами крови.
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Люди со II группой крови оказались наиболее подверженными заражению COVID

News.ruвчера в 09:06

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:13

Группа крови, производство масок и футбол в России. Главное о коронавирусе за 15 мая

ТАССвчера в 12:01

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Известиявчера в 09:09

Скворцова сказала, какая группа крови самая уязвимая для коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:53

Скворцова назвала группу крови большинства больных коронавирусом

RT на русскомвчера в 09:05

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

РИА Новостивчера в 10:58
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Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

Матч ТВ вчера в 04:11
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Путешествия

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице

В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Известия вчера в 21:08
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Шоу-бизнес

Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии

News.ru вчера в 10:04
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Общество

Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом

На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Политика

Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам

Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Хоккей

Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Футбол

Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО

За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
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Общество

Безос может стать первым триллионером в мире

Основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире.
Gazeta.SPb вчера в 06:05
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Армия и оружие

Российская противоспутниковая ракета «Контакт» перепугала Запад

Avia.pro вчера в 22:38
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Здоровье

В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса

В краевом онкологическом диспансере Забайкалья по постановлению главного санитарного врача введены временные ограничения после выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Российская газета 01:11
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Общество

Италия может открыть свои границы с 3 июня

В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
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Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания вчера в 10:38
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Общество

Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах

Мужчины из арабских стран Персидского залива чаще женщин заражаются коронавирусом, рассказала катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Известия вчера в 22:57
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Здоровье

Мэр Екатеринбурга рассказал в прямом эфире E1.RU, как город будет оживать после снятия ограничений

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня по традиции вышел в прямой эфир на E1.RU.
Екатеринбург Онлайн 14 мая в 05:46
Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
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Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество

В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07
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