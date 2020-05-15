Коронавирус
Live24Наиболее уязвимую для коронавируса группу крови назвала Скворцова
Как сообщает РИА Новости, глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о том, что заболеванию коронавирусом наиболее всего подвержены люди со второй группой крови. Затем в подобной умозрительной шкале идут люди с первой и с третьей группами крови.
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Скворцова сказала, какая группа крови самая уязвимая для коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 12:53
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РИА Новости вчера в 18:34
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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 00:23
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Оценена вероятность заражения коронавирусом на улице
В окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность, поэтому, не контактируя с людьми на улице, заразиться невозможно, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
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Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии
News.ru вчера в 10:04
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Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Политика
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Хоккей
Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
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Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости вчера в 06:00
Общество
Безос может стать первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире.
Gazeta.SPb вчера в 06:05
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Армия и оружие
Российская противоспутниковая ракета «Контакт» перепугала Запад
Avia.pro вчера в 22:38
Здоровье
В онкодиспансере Забайкалья ввели карантин из-за коронавируса
В краевом онкологическом диспансере Забайкалья по постановлению главного санитарного врача введены временные ограничения после выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Российская газета 01:11
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания вчера в 10:38
Общество
Названа особенность распространения коронавируса в арабских странах
Мужчины из арабских стран Персидского залива чаще женщин заражаются коронавирусом, рассказала катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Известия вчера в 22:57
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Здоровье
Мэр Екатеринбурга рассказал в прямом эфире E1.RU, как город будет оживать после снятия ограничений
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня по традиции вышел в прямой эфир на E1.RU.
Екатеринбург Онлайн 14 мая в 05:46
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
Политика
Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России
Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
В МВД рассказали о последствиях отказа от теста на коронавирус
«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», - приводит сообщение МВД 16 мая ТАСС.
Известия 01:07