Как сообщает РИА Новости, глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о том, что заболеванию коронавирусом наиболее всего подвержены люди со второй группой крови. Затем в подобной умозрительной шкале идут люди с первой и с третьей группами крови.

Наиболее уязвимую для коронавируса группу крови назвала Скворцова

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