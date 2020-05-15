Чаще всего коронавирусная инфекция обнаруживается у людей, имеющих вторую группу крови, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Первая и третья группы крови находятся во втором месте по числу зафиксированных случаев с COVID-19, подчеркнула она.

Общество Tesla планирует построить новый завод в Техасе Нью-Йорк, США, 16 мая 2020, 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.

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Происшествия На озере Тунайча спасатели помогли унесенным на плоту людям Сегодня днём во время несения дежурства на озере Тунайча (Корсаковский район) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова заметили плот с двумя людьми, которые подавали сигналы о помощи.