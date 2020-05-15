Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСкворцова назвала самую подверженную коронавирусу группу крови

Чаще всего коронавирусная инфекция обнаруживается у людей, имеющих вторую группу крови, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Первая и третья группы крови находятся во втором месте по числу зафиксированных случаев с COVID-19, подчеркнула она.
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Скворцова сказала, какая группа крови самая уязвимая для коронавируса

Московский Комсомолец12:53

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Известия09:09

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

РИА Новости10:58

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом

РБК09:24

Группа крови, производство масок и футбол в России. Главное о коронавирусе за 15 мая

ТАСС12:01

Люди со II группой крови оказались наиболее подверженными заражению COVID

News.ru09:06

Скворцова назвала группу крови большинства больных коронавирусом

RT на русском09:05
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Общество

Tesla планирует построить новый завод в Техасе

Нью-Йорк, США, 16 мая 2020, 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.
REGNUM 17:38
Общество

Скворцова назвала средство против коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические исследования лекарства "Мефлохин", используемого для профилактики или лечения малярии, показали, что он полностью подавляет действие коронавируса COVID-19 через 48 часов в очень маленькой дозе.
Газета.Ru 14:20
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Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
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Гаджеты

Эксперты: камера смартфона OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь одежду

ИА Красная Весна 17:41
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
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Футбол

Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках»

Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьет.
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Наука

Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов

В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
МИР 24 08:18
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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Экономика

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства

Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
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Здоровье

Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
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Кино

CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»

Газета.Ru 16:03
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Политика

В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
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Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Игры

Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро

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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Происшествия

На озере Тунайча спасатели помогли унесенным на плоту людям

Сегодня днём во время несения дежурства на озере Тунайча (Корсаковский район) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова заметили плот с двумя людьми, которые подавали сигналы о помощи.
МЧС медиа 06:45
Происшествия

В Томске полицейских арестовали за убийство задержанного

Бывших оперативников подозревают в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве задержанного.
Российская газета 09:49
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

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Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов

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