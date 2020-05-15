Коронавирус
Политическая ЭкспертизаСкворцова назвала самую подверженную коронавирусу группу крови
Чаще всего коронавирусная инфекция обнаруживается у людей, имеющих вторую группу крови, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Первая и третья группы крови находятся во втором месте по числу зафиксированных случаев с COVID-19, подчеркнула она.
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Общество
Tesla планирует построить новый завод в Техасе
Нью-Йорк, США, 16 мая 2020, 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.
REGNUM 17:38
Общество
Скворцова назвала средство против коронавируса
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что доклинические исследования лекарства "Мефлохин", используемого для профилактики или лечения малярии, показали, что он полностью подавляет действие коронавируса COVID-19 через 48 часов в очень маленькой дозе.
Газета.Ru 14:20
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
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Территория новостей вчера в 13:00
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Эксперты: камера смартфона OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь одежду
ИА Красная Весна 17:41
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
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Бернарду Силва: «Раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках»
Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьет.
Sport24.ru 18:19
Наука
Крупнейший в мире вулкан нашли у берегов Гавайских островов
В северо-западной части Гавайских островов ученые обнаружили крупнейший в мире вулкан.
МИР 24 08:18
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Экономика
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства
Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
Здоровье
Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч
Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
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Кино
CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»
Газета.Ru 16:03
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний 15:00
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Происшествия
На озере Тунайча спасатели помогли унесенным на плоту людям
Сегодня днём во время несения дежурства на озере Тунайча (Корсаковский район) спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова заметили плот с двумя людьми, которые подавали сигналы о помощи.
МЧС медиа 06:45
Происшествия
В Томске полицейских арестовали за убийство задержанного
Бывших оперативников подозревают в совершении нескольких преступлений, в том числе в убийстве задержанного.
Российская газета 09:49
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
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