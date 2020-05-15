Коронавирус
Piter.tvСкворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови. По её словам, больше всего перед COVID-19 уязвимы люди со второй группой крови. Меньше всего заболевают люди с четвёртой группой крови.
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Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Политика
Трамп рассказал, когда США могут разработать вакцину от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.
RT на русском 13:40
Футбол
ФК «Краснодар» принял эстафету помощи Арнелле Персаевой
Футбольный клуб «Краснодар» присоединился к марафону помощи Арнелле Персаевой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
15-й Регион (Северная Осетия) 12:20
Общество
Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса
Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
РИА Новости 11:52
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
Введенные Украиной санкции против Московского государственного университета не повлияют на работу вуза. Об этом сообщает пресс-службе МГУ.
ФАН 16:36
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
Политика
США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников
Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции.
Коммерсантъ 13:31
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Кино
Зрители не оценили фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сайте Rotten Tomatoes ленту высоко оценила половина зрителей и только треть критиков, на портале IMDb "Лицу со шрамом" поставили 5,5 из 10 баллов.
Газета.Ru 13 мая в 07:41
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
Политика
Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции, который предусматривает обязательное прохождение тестирования на инфекцию гражданами ряда категорий.
Rambler News Service 12:53
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози объявили о разводе
Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
Московский Комсомолец вчера в 03:28
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Здоровье
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице Вологды
426 человек закрыли на изоляцию в городской больнице номер 1 города Вологды. Здание находится по адресу Советский проспект, 98.
Медиа-Центр 35media.ru 10:43
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Экономика
Акционеры ФСК ЕЭС одобрили передачу управления «Россетям»
Акционеры ФСК ЕЭС (входит в "Россети") на годовом собрании 15 мая одобрили передачу полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации - ПАО "Россети".
ТАСС 11:31
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
Происшествия
Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31