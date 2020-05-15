Коронавирус

Piter.tvPiter.tvСкворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови. По её словам, больше всего перед COVID-19 уязвимы люди со второй группой крови. Меньше всего заболевают люди с четвёртой группой крови.
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Известия09:09

Группа крови, производство масок и футбол в России. Главное о коронавирусе за 15 мая

ТАСС12:01

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом

РБК09:24

Названа группа крови наиболее уязвимых для коронавируса пациентов в России

Lenta.ru09:10

Скворцова сказала, какая группа крови самая уязвимая для коронавируса

Московский Комсомолец12:53

Люди со II группой крови оказались наиболее подверженными заражению COVID

News.ru09:06

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

РИА Новости10:58
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Киберспорт

Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек

Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
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Политика

В США утвердили процедуру выделения $3 трлн на поддержку экономики

Палата представителей США утвердила процедуру голосования по законопроекту о выделении еще $3 триллионов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 12:50
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Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС 08:31
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Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Наука

О «переходном возрасте» животных: как ведут себя собаки-подростки

Бихевиорист из Университета Ньюкасла Люси Ашер говорит, что некоторые люди наказывают животных за непослушание, другие игнорируют их, а третьи вообще решают бросить или отдать собаку в приют.
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 14:51
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
Metaratings 15:01
Экономика

Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
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Армия и оружие

Подход к границе будет рассматриваться как провокация: МО Армении предупредил Азербайджан

Ни войны, ни мира в Карабахе: как подписывали Бишкекское соглашение 26 лет назад >> Одновременно военное руководство предупреждает, что любая попытка стягивания вооружений или живой силы к границам Армении и линии соприкосновения с Карабахом будет расценена как провокация со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Политика

Партия Захара Прилепина получила возможность участвовать в выборах

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина получила право участвовать в выборах. Ее внесли в соответствующий реестр Минюста.
Ведомости 12:30
Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
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Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву

Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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Хоккей

Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме».
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