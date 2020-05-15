Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

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