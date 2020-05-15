Коронавирус
РИА НовостиСкворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.
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Экономика
Крупнейший производитель золота продал последний актив в России
Канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра.
Телеканал 360° 03:05
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью отца, сообщает "Экспресс газета".
Москва 24 вчера в 06:46
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ вчера в 07:25
Происшествия
В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области
Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
Спорт
Стартовала бесплатная раздача игры LEGO Ninjago Movie Video Game
Вашингтон, 15 мая 2020, 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной.
REGNUM 13:03
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
Армия и оружие
Эксперт распознал «супер-пупер-ракету» Трампа
Говоря о «супер-пупер-ракете», глава американского государства Дональд Трамп имел в виду AGM-183A, никакого прорыва тут нет, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Взгляд.ру 18:58
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Здоровье
В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом
Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
Gazeta.SPb 06:30
Футбол
Рабьо хочет перейти в «Эвертон»
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо изъявил желание перейти в «Эвертон».
Soccer.ru 16:32
Экономика
Более трети компаний России грозит банкротство
Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами.
TatCenter 01:24
Хоккей
Овечкин: «Думаю, сезон НХЛ возобновится в июле»
Думаю, сезон возобновится в июле-августе, но трудно сказать наверняка, сказал Овечкин в прямом эфире Instagram певца Тимати.
Sport.ru 15:14