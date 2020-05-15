Коронавирус
РИА НовостиСкворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего новой инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.
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Армия и оружие
Из Италии вылетел последний борт с российскими военными
С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
Спорт
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Актуальные Новости 12:01
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе
Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
РИА Новости 03:22
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Футбол
Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера
Болельщики ФК «Локомотив» негативно отнеслись к смене главного тренера Отставка главного тренера «Локомотива» Юрия Семина вызвала крайне негативную реакцию со стороны подавляющего большинства болельщиков команды.
Коммерсантъ 02:14
Политика
У РКК «Энергия» сменился директор
Исполняющим обязанности генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" назначен Игорь Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой".
Труд 11:04
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Наука
Устойчивость умеренных лесов к потеплению связали с локальным микроклиматом
Локальные изменения микроклимата оказывают бо́льшее влияние на лесные экосистемы, чем глобальные макроклиматические процессы: они могут как сдерживать отклик сообществ и отдельных растительных видов на потепление, так и усугублять его в результате локальных нарушений местообитаний.
N+1 04:29
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Интерфакс 12:40
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Автоспорт
Опубликована неофициальная версия календаря Формулы-1 на 2020 год
Немецкий портал Motorsport-Total, основываясь на собственных источниках, представил неофициальную версию календаря Формулы-1 на 2020 год.
Чемпионат вчера в 09:56
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Общество
Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин
В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят.
FreeNews-Volga 11:20
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
Политика
Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
Футбол
«Торпедо-БелАЗ» обыграл «Городею» и вышел на первое место
Спорт-Экспресс 12:59
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Политика
МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры
Решение властей Украины продлить еще на три года блокировку российских соцсетей и медиа-ресурсов является "актом прямой цензуры", сообщили в пятницу в МИД России.
Российская газета 12:10
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40