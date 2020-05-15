Коронавирус
РИА НовостиСкворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных - это вторая, в большом отрыве от других групп крови На втором месте - первая и третья. И, реже всего, действительно редкая группа - четвертая.
— Вероника Скворцова, российский политикТАСС 08:51
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Скворцова назвала группу крови обладатели которой чаще болеют коронавирусом
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