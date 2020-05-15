Коронавирус
BFM.ruСкворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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с чего всё началось
Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.РИА Новости09:27
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Скворцова назвала препарат, показавший эффективность при борьбе с коронавирусом
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