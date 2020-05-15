Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.

с чего всё началось

Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Экономика Более трети компаний России грозит банкротство Согласно результатам исследования, более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами. 339

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 17

Общество Самойловский район Саратовской области закрывают на карантин В Самойловском районе Саратовской области вводится карантин, зато с Ершовского района карантин в ближайшее время будет снят. 2

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 62

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 91

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 87

Общество В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.

Футбол Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю 35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Наука Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19 Лечение интерфероном-a2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19, это стало известно ToDay News Ufa.

Происшествия В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго» Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 4

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 785

Общество Лишь 6 процентов петербуржцев имеют антитела от коронавируса Вирусологический центр городской больницы №40 в Северной столицы провёл исследование на наличие антител к коронавирусу у петербуржцев. 39