Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСкворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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с чего всё началось

Скворцова рассказала о результатах исследований лекарства от коронавируса

Выяснилось, что он "подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр", сообщила руководитель ведомства.
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