Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСкворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Противомалярийный препарат «Мефлохин» оказался одним из самых эффективных в лечении коронавируса. 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Скворцова сообщила об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на онлайн-пресс-конференции рассказала о результатах доклинических исследований препарата "Мефлохин" по лечению коронавируса.
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