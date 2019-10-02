Экономика

ФАНФАНСкворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей

Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Зачем нужна новая система опыты труда медработников России?

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ТАСС02 октября в 12:10

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РЕН ТВ02 октября в 12:16

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Известия02 октября в 12:58

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новости02 октября в 12:08
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