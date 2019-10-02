Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Экономика Власти повышают ЕНВД с 1 января 2020 года Налог увеличивается на 5% С 1 января 2020 года все вмененщики должны будут платить на 5% больше.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о присвоении гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Политика США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что между США и Черногорией будет подписана сделка на 36 миллионов в оборонной сфере.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Энергетика Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.

Кино Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара» Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.

Здоровье Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».

Политика Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.