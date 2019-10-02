Экономика
Мой БрянскСкворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
Переход на новую систему оплаты труда потребует дополнительного финансирования. Не менее двух лет займет переход на новую систему оплаты труда медработников. Об этом сообщает РИА Новости по заявлению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
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Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
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РИА Новости02 октября в 12:08
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