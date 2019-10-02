Переход на новую систему оплаты труда потребует дополнительного финансирования. Не менее двух лет займет переход на новую систему оплаты труда медработников. Об этом сообщает РИА Новости по заявлению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».

Общество Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на состав.

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».

Общество Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Гаджеты В России стали продавать вьетнамские смартфоны Самым дорогим из представленных на российском рынке является смартфон Vsmart Live.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Экономика Подсчитана стоимость выброшенной в России еды Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Общество Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.

Происшествия В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий В МЧС пояснили, что горел одноэтажный металлический склад с пластиковой продукцией.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Политика Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.