Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Происшествия В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Здоровье Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении 30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.

Политика Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.

Хоккей «Колорадо» с Задоровым обыграл «Калгари» «Колорадо Эвеланш» добыл победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Захарова ответила на сообщения о российском спецназе в Норвегии Москва шокирована антироссийскими фейками о проникновении российских спецназовцев на территорию Норвегии.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Армия и оружие Авиаполк Центрального военного округа завершил перевооружение на Су-34 Смешанный авиационный полк Центрального военного округа полностью перевооружили на многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++.

Происшествия В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.

Политика Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2» У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Хоккей Панарин впервые отличился за «Рейнджерс» в НХЛ Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сбоорной России Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.

Гаджеты В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone На складе Apple в России закончились новые iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщил Интерфакс.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Игры «Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева на базе платформы американской Nvidia запустит игровой онлайн-сервис GFN.ru, пишет «Коммерсантъ».