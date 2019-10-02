Экономика
ФАНСкворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей
Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
РИА Новости02 октября в 12:08
Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет
ТАСС02 октября в 12:10
Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ru02 октября в 12:44
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
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