Экономика

ФАНФАНСкворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей

Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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