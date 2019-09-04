В России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме. Как отметила Скворцова, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели.

с чего всё началось

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Волейбол Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит» Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо возглавил "Зенит" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный Twitter клуба.

Авто Названы самые надежные китайские автомобили В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Происшествия Российская полиция создала базу данных участников протестных митингов О существовании базы участников протестных митингов сообщил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Новокосино по фамилии Кудряшов, который дал показания по делу активиста Константина Котова.

Общество В Москве трансгендер женился в СИЗО Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Футбол Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.

Кино Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, высоко оценив ее актерское мастерство и преданность делу, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Футбол Дзюбу выбрали лучшим игроком «Зенита» в августе Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

Политика КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

Политика Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.

Политика Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.

Общество The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

Общество Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019 Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.

Происшествия Заявивший о пытках заключенный покончил с собой в Оренбурге По данным организации, 5 августа в комитет обратился мужчина, назвавший себя Александром Белоусовым, и рассказал, что отбывает наказание в колонии №4 в Оренбургской области.

Здоровье Районы Республики Алтай получили машины скорой помощи и школьные автобусы Муниципальные образования Республики Алтай в среду получили 16 школьных автобусов и 9 автомобилей скорой помощи.

Политика В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».