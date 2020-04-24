Коронавирус
РБКСкворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. Это заявление она сделала на дистанционной встрече с депутатами Госдумы, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
RT на русском 08:58
Общество
В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Политика
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Политика
США признали работу биолабораторий на Украине
Посольство США на Украине официально признало функционирование в этой стране биологических лабораторий, в которых проводятся опыты с вирусами, пишет "Страна.ua".
Ruposters.ru 06:50
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» бьет рекорды
Вести.Ru 21 апреля в 16:58
Единоборства
Тактаров признался в оговорке про Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров признался, что оговорился, когда рассуждал о встрече с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 09:17
Общество
Продление режима самоизоляции на май допустили в Совфеде
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил продление режима общей самоизоляции в России на май.
Live24 06:08
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19
Врачи предупредили о новых необычных симптомах китайского коронавируса COVID-19, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:15
Общество
Суд Гааги сохранил анонимность свидетелей по делу MH17
Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17.
Русская Планета 00:07
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Общество
В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры
Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
Общество
На карту заражения Нижегородской области внесли еще 4 района
Напомним, на 24 апреля количество случаев COVID-19 в Нижегородской области составляет 1096.
Правда ПФО 07:48
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
Экономика
ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «МИР» до 1 октября
Центробанк принял решение продлить сроки перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года.
НТВ 03:20
Общество
Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16