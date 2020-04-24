Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. Это заявление она сделала на дистанционной встрече с депутатами Госдумы, передает ТАСС.

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

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