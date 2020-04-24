Коронавирус

РБКРБКСкворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. Это заявление она сделала на дистанционной встрече с депутатами Госдумы, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Скворцова дала новый прогноз по наступлению плато коронавируса в России

Lenta.ru09:03

Скворцова: распространение коронавируса может перейти в стадию плато на следующей неделе

ТАСС08:16

Скворцова надеется на выход России на плато коронавируса на следующей неделе

Известия08:28

Скворцова: Россия может выйти «на плато» коронавируса на следующей неделе

Газета.Ru08:17

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

РБК08:57

ФМБА рассчитывает, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до 1 мая

RT на русском08:10

Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу

РИА Новости07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
256
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
686
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
172
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,5K
Армия и оружие

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском 08:58
52
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
13
Общество

В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
40
Общество

Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
81
Политика

Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Музыка

Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
6
Политика

США признали работу биолабораторий на Украине

Посольство США на Украине официально признало функционирование в этой стране биологических лабораторий, в которых проводятся опыты с вирусами, пишет "Страна.ua".
Ruposters.ru 06:50
2
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,8K
Политика

Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
221
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» бьет рекорды

Вести.Ru 21 апреля в 16:58
576
Единоборства

Тактаров признался в оговорке про Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров признался, что оговорился, когда рассуждал о встрече с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 09:17
Общество

Продление режима самоизоляции на май допустили в Совфеде

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил продление режима общей самоизоляции в России на май.
Live24 06:08
61
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
77
Общество

Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19

Врачи предупредили о новых необычных симптомах китайского коронавируса COVID-19, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:15
60
Общество

Суд Гааги сохранил анонимность свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17.
Русская Планета 00:07
47
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
1,2K
Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
1
Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
Общество

На карту заражения Нижегородской области внесли еще 4 района

Напомним, на 24 апреля количество случаев COVID-19 в Нижегородской области составляет 1096.
Правда ПФО 07:48
151
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
54
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
88
Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
42
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru 06:58
158
Экономика

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «МИР» до 1 октября

Центробанк принял решение продлить сроки перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года.
НТВ 03:20
12
Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
KM.ru вчера в 10:16
743
Как работают Яндекс.Новости?
Главное