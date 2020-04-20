Коронавирус
Газета.RuСкворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Здоровье
Брянские медики написали коллективное письмо в правительство региона
Как рассказал на страницах своего издания «Брянский ворчун» Александр Чернов, врачи и фельдшеры Центральной больницы Брянского района написали коллективное обращение к представителям властей.
Городской телеканал (Брянск) 15:56
Здоровье
Врачи и волонтеры обратились к участникам митинга во Владикавказе
Врачи и волонтеры, которые работают и помогают в эти дни в больницах Владикавказа, выступили с обращением к землякам, передает телеграм-канал Lshot.
Газета.Ru 14:39
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом
Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:33
Общество
В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции
За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
Политика
Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой.
ГЛАС.RU 14:59
Армия и оружие
Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией
Ранее к оказанию помощи Италии в связи с пандемией приступила Россия.
ТАСС 17:38
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Общество
Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом
Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает.
Российская газета 15:30
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Общество
Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Футбол
Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»
Бывший наставник "Ростова" Леонид Кучук может стать главным тренером минского "Динамо", отмечает "Прессбол".
ProstoProSport 09:02
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Хотя бы сборная плюс два-три человека должны кататься»
Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах, где уж хотя бы сборная команда плюс два-три человека должны кататься.
Sports.ru 17:22
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Энергетика
Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI
Падение цены на нефть марки WTI 20 апреля могло носить эмоциональный характер.
РБК 14:47
Общество
Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Треть россиян высказалась за перенос майских праздников
Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время.
Московская перспектива 07:54
Технологии
Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree
Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06