Коронавирус
Газета.RuСкворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Российский вирусолог сравнил эпидемии коронавируса и Эболы
Эпидемия новой коронавирусной инфекции масштабна, но Эбола была страшнее.
Известия 16:15
Футбол
Футболисты лондонского «Арсенала» согласились на понижение зарплаты
Игроки и тренерский штаб английского футбольного клуба "Арсенал" согласились на уменьшение зарплаты, чтобы помочь команде в период финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса.
ТАСС Спорт 13:20
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
Двойной удар по экономике Сахалина: обвал цен на нефть и новый коронавирус. Перенос крупных проектов и влияние на развитие Южных Курил (Hokkaido Shimbun, Япония) (Hokkaido Shimbun)
Экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть и распространением нового коронавируса, резко затормозил развитие Сахалинской области.
ИноСМИ 05:30
Здоровье
Здравоохранению США предрекли крах из-за детей с коронавирусом
Системе здравоохранения США эксперты пророчат крах из-за детей, зараженных коронавирусом.
Что происходит 09:57
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 00:45
Политика
Асад и Зариф обсудили политическое урегулирование в Сирии
Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели встречу в Дамаске, в ходе которой обсудили политическое урегулирование в САР.
RT на русском 08:43
Экономика
Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
News.ru 16:58
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Здоровье
Губернатор Кузбасса рассказал о средствах борьбы с COVID-19 в регионе
Комплексный подход и гибкость в применении ограничительных мер помогают Кемеровской области эффективно противостоять распространению коронавируса, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
РИА Новости 09:00
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Происшествия
В Новокузнецке бесследно исчез взрослый мужчина
В Новокузнецке на днях перестал выходить на связь с родными и близкими 45-летний Александр Коваленко.
Город новостей 08:06
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Здоровье
В Хабаровском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
Лабораторные исследования за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 38 жителей Хабаровского края, у более 80% из них COVID-19 протекал бессимптомно, сообщает минздрав региона в воскресенье.
РИА Новости вчера в 06:21
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Космос
В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»
Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.
REGNUM вчера в 09:09
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
Технологии
Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты по безопасности перечислили четыре признака шпионства мобильного приложения.
ToDay News Ufa 02:36
Политика
В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса
Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США.
Российская газета 19:31
Общество
Во Владикавказе начались беспорядки
Оcнова.News 11:11
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43