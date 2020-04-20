Коронавирус
Газета.RuСкворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Сахалинцев просят воздержаться от поездок на природу в майские праздники
Областные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок на природу в майские праздники и от разведения костров.
Сахалин.Инфо 20:46
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
Общество
Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом
Вице-премьер указала, что сейчас распространение заболевания коронавирусом носит в стране местный характер.
Взгляд.ру 08:04
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев.
РБК 17:20
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Общество
Кузбасских туристов вывезли из Вьетнама в Новосибирск
Ранее «Кузбасс» сообщал, что ночью в понедельник, 20 апреля, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» приземлился самолет, который доставил домой кузбасских туристов, застрявших в Таиланде.
Кузбасс 10:31
Общество
Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
Происшествия
В городе Ревда Свердловской области ввели план-перехват после подрыва банкомата грабителем
План-перехват ввели в городе Ревда Свердловской области после подрыва банкомата с целью ограбления, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 15:22
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Политика
Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.
Известия 08:03
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России
В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Дни24 10:30
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля.
Известия 12:23
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
Здоровье
Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
RT на русском 22:52
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 08:47
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Общество
Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса
Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 22:49
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Шоу-бизнес
Буланова, попавшая в реанимацию, пожаловалась на отсутствие денег
Совсем недавно российскую певицу Татьяну Буланову доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга в предынсультном состоянии.
Live24 08:48