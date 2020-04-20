Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,8K

Космос Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.

Общество Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. 77

Технологии Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии. 4

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 292

Энергетика Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay «Вероятно в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» («take or pay»)», — написал Медведев. 233

Игры Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры. 2

Общество Кузбасских туристов вывезли из Вьетнама в Новосибирск Ранее «Кузбасс» сообщал, что ночью в понедельник, 20 апреля, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» приземлился самолет, который доставил домой кузбасских туристов, застрявших в Таиланде. 3

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 3,3K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Общество Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения. 17

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 15

Здоровье В Ульяновской области количество зараженных достигло 187 По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 69

Происшествия Число жертв массового убийства в Канаде возросло Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press. 418

Энергетика Цена на нефть снизилась до доллара Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель. 2,3K

Общество Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.