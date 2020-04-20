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Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.

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