Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Глава Минздрава допустила введение четырехдневной рабочей недели в России

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Скворцова: введение четырехдневной рабочей нужно обсудить

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Глава Минздрава допустила введение четырехдневной рабочей недели

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
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Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

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В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики

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Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Японии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
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Политика

Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

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Политика

Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

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Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), к началу 2020-х годов.
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В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
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Сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на ЧМ

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Хотя иногда супруга шоумена Гарика Харламова может «тряхнуть стариной», продемонстрировав чудеса гибкости ради эффектного кадра.
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Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»

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Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
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В Москве на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру

В центре Москвы на Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру, сообщается на сайте столичной мэрии.
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

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Новый раунд торговых переговоров США и Китая пройдёт в октябре

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Реактор для получения разлагаемых пластиков создается в Томске

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