Общество

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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с чего всё началось

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

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Міlітаrу Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным.
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В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
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"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России", — отметили в ведомстве.
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Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
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Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

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Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

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Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
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ТАСС 07:42
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

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