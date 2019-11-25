Политика

Газета.RuГазета.RuСкворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии. Об этом сообщает РИА "Новости". Скворцова уточнила, что кардиохирург переходит с должности директора центра имени Бакулева на позицию президента центра.
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с чего всё началось

Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева

МОСКВА, 25 ноября. / ТАСС/. Кардиохирург Лео Бокерия перешел на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева.
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Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России с 1994 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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