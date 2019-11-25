МОСКВА, 25 ноября. / ТАСС/. Кардиохирург Лео Бокерия перешел на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева.

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Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии. Об этом сообщает РИА "Новости". Скворцова уточнила, что кардиохирург переходит с должности директора центра имени Бакулева на позицию президента центра.

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