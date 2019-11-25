Политика
Газета.RuСкворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии. Об этом сообщает РИА "Новости". Скворцова уточнила, что кардиохирург переходит с должности директора центра имени Бакулева на позицию президента центра.
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с чего всё началось
МОСКВА, 25 ноября. / ТАСС/. Кардиохирург Лео Бокерия перешел на должность почетного президента Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева.ТАСС06:05
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Дело возбудили в отношении главы района в Псковской области
Уголовное дело возбуждено в отношении главы Печорского района Псковской области.
Политика
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Здоровье
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Объект станет третьим в комплексе зданий рядом с консультативно-диагностическим центром и строящимся корпусом, вошедшим в медицинский кластер в рамках недавно подписанного соглашения минздрава и ООО "Паралэнд".
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Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.