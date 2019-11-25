Бокерия был директором Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева с 1994 года.

с чего всё началось

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии. Ранее в СМИ появилась информация, что глава Минздрава подписала соответствующее заявление.

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

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