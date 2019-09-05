Минздрав рассчитывает, что закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время.

с чего всё началось

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь. Об этом сообщает РИА "Новости".

Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года

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