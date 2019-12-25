Общество

RT на русскомRT на русскомСкворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Ранее Голикова заявила, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. Она добавила, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

RT на русском08:16

В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения

Комсомольская правда08:11

Красивые цифры «нарисовали»: кто виноват в ужасной оптимизации

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В Минздраве ответили на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

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Эхо Москвы01:00

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

РБКвчера в 22:49

Скворцова не согласна с оценкой Голиковой качества оптимизации системы здравоохранения

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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