Ранее Голикова заявила, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. Она добавила, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

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