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RT на русскомСкворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Ранее Голикова заявила, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. Она добавила, что «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились».
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В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения
Комсомольская правда08:11
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