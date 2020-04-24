Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

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Происшествия В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.

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