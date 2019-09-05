Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

с чего всё началось

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь. Однако она отметила, что инициатива требует всестороннего обсуждения.

Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю

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