Здоровье

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Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя. Об этом заявила в среду, 4 сентября, министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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с чего всё началось

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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