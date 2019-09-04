Здоровье
ИзвестияСкворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя. Об этом заявила в среду, 4 сентября, министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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с чего всё началось
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.РИА Новостивчера в 21:51
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