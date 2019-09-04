Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

с чего всё началось

Ранее Скворцова говорила, что Минздрав готов предложить производителю "Фризиума" восстановить регистрацию препарата в России, но зарегистрировать лекарство без заявления производителя министерство не может.

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