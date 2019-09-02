Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

РИА Новостивчера в 21:51

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

РБКвчера в 23:16

Минздрав постарается как можно быстрее зарегистрировать «Фризиум»

RT на русском00:10

В России закупили тысячи упаковок запрещенных психотропных лекарств

URA.Ru00:54

Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ

Интерфаксвчера в 21:57

Производитель «Фризиума» не получил предложений об ускоренной регистрации в России

Говорит Москва02 сентября в 10:25

МЭЗ увеличат квоты на выпуск Фентанила и Лоразепама

Vademecum02 сентября в 07:43
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Общество

Росстат подсчитал долю работающих женщин в России

Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru вчера в 02:57
Происшествия

Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Лопырева пожаловалась на травлю

По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер вчера в 16:35
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Экономика

В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
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В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости вчера в 06:44
Здоровье

Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Здоровье

Терапевтический корпус больницы в Струнино сдадут в эксплуатацию на месяц раньше срока

Сдать в эксплуатацию терапевтический корпус больницы в Струнино во Владимирской области, капремонт которой проводится после обращения жителей города к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, планируется на месяц раньше запланированного срока.
ТАСС вчера в 22:14
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество

Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье

В Великобритании подросток потерял слух и зрение из‑за фастфуда

Афиша Daily вчера в 11:06
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек

Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Футбол

Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма

Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
Матч ТВ вчера в 22:53
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре

Автоновости дня вчера в 03:47
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия

В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле

"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
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