Здоровье
РИА НовостиСкворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
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Производитель «Фризиума» не получил предложений об ускоренной регистрации в России
Говорит Москва02 сентября в 10:25
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru вчера в 02:57
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Лопырева пожаловалась на травлю
По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер вчера в 16:35
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости вчера в 06:44
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Здоровье
Терапевтический корпус больницы в Струнино сдадут в эксплуатацию на месяц раньше срока
Сдать в эксплуатацию терапевтический корпус больницы в Струнино во Владимирской области, капремонт которой проводится после обращения жителей города к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, планируется на месяц раньше запланированного срока.
ТАСС вчера в 22:14
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском вчера в 07:00
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Здоровье
В Великобритании подросток потерял слух и зрение из‑за фастфуда
Афиша Daily вчера в 11:06
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Футбол
Верратти предложил останавливать матчи при проявлениях расизма
Бельгиец подвергся расистским оскорблениям по ходу матча с «Кальяри» (2:1) во 2-м туре серии А. — В таких ситуациях нужно останавливать матчи, иначе мы никуда не придем.
Матч ТВ вчера в 22:53
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в сентябре
Автоновости дня вчера в 03:47
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05