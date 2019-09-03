Здоровье
РБКСкворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум». Об этом заявила глава ведомства на полях ВЭФ, передает ТАСС.
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«Покупая лекарство, спасающее моего ребенка от смерти, я становлюсь преступником»
Московский Комсомолецвчера в 12:38
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
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В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
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ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.
Газета.Ru 02:28
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Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
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В Москве на сутки объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области с вечера среды до вечера четверга, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
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Перед ВЭФ-2019. Состоялся визит делегации Газпрома в Китай
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С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru вчера в 05:59