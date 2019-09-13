Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает «РИА Новости».

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