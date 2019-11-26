Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава. Об этом стало известно после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с врачом.

с чего всё началось

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

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