Здоровье
РИА НовостиСкворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава. Об этом стало известно после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с врачом.
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с чего всё началось
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить программу по трансплантации, действовавшую в течение года.ТАСС08:53
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Петиция в поддержку уволенных трансплантологов набрала полмиллиона подписей
Милосердие.ru24 ноября в 16:01
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