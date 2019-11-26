Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава. Об этом стало известно после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с врачом.
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с чего всё началось
Ранее газета "Коммерсантъ
" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить программу по трансплантации, действовавшую в течение года.
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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

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