с чего всё началось

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава. Об этом стало известно после того, как министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с врачом.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Спорт WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

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Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Происшествия В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.

Наука Установлена наименее уязвимая для рака группа крови В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.

Общество Налоговым преступлениям установили срок давности Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.

Игры Valve удалила из Steam около тысячи игр Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.