Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

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