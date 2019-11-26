Здоровье
RT на русскомСкворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
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Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде
NYT: Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года pic.twitter.com / kkeC7O2cnt — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) November 25, 2019 Рекомендации составили, основываясь на докладе члена комитета, британского адвоката Джонатана Тейлора.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
Политика
Эрдоган пообещал урегулировать разногласия с США по С-400 до апреля
До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Миллер назвал условия транзита газа через Украину
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Авто
Кроссоверы Buick Enclave и Envision улучшились для Китая
Стоимость Buick Enclave составляет 359 тыс. юаней или 3,27 млн рублей на Enclave, а кроссовер Buick Envision обойдется покупателям в 279 тыс. юаней или 2,54 млн рублей.
Хоккей
«Газпром Арена» может провести игру между командой КХЛ и «Вашингтоном»
В ближайшее время стадион "Зенита" примет два хоккейных матча - 15 декабря на арене состоится игра Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 19 декабря пройдет встреча регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским ЦСКА.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Армия и оружие
Таинственной российской ракетой «воздух-воздух» заинтересовались в США
Издание The Drive обратило пристальное внимание на безымянную ракету класса "воздух-воздух", которую представили на выставке НПО "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro
Роман Дворянкин покидает пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro, который он занимал с августа 2016 года.
Культура
В Москве умер актер Виктор Семенов
Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.