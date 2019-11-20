Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
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Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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