Здоровье
РИА НовостиСкворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
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В.Скворцова призвала СМИ помочь медикам выявлять нуждающихся в пересадке почки детей
Агентство Москва10:26
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