Минздрав рассчитывает, что закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время.

с чего всё началось

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года. Об этом она сказала в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

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