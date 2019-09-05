Общество
Газета.RuСкворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минздрав рассчитывает, что закон, повышающий минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года, будет принят в ближайшее время.РИА Новости02:31
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Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Политика
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Вести.Ru 07:59
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UfacityNews.ru 01:41
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Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
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Финансы
Официальный курс евро снизился на 14 копеек
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РИА Новости вчера в 07:38
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Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
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Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
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4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
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Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
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