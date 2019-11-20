с чего всё началось

Трансплантация почки в России необходима 25 детям, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в среду, 20 ноября.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Экономика Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.

Экономика Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.

Общество Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.

Политика Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.

Гаджеты Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Космос Астрономы исследуют звездное содержание открытого кластера NGC 330 С помощью Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили астрономы провели спектроскопическое исследование молодого открытого кластера NGC 330.

Наука Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители древней ветви людей - денисовцы.

Технологии Google запустила облачный игровой сервис Stadia Компания Google запустила 19 ноября облачный игровой сервис Stadia. Об этом сообщили в блоге компании.

Футбол РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины.

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.