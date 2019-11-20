Здоровье
ИзвестияСкворцова проконтролирует пересадку почек нуждающимся детям
Трансплантация почки в России необходима 25 детям, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в среду, 20 ноября.
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"Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее", - сказала она.ТАСС10:20
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В.Скворцова призвала СМИ помочь медикам выявлять нуждающихся в пересадке почки детей
Агентство Москва10:26
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