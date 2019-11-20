Здоровье

ИзвестияИзвестияСкворцова проконтролирует пересадку почек нуждающимся детям

Трансплантация почки в России необходима 25 детям, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в среду, 20 ноября.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось
"Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе
 Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее", - сказала она.
ТАСС10:20

Подробнее о событии

Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек

РИА Новости10:09

Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с пересадками почек детям

РБК12:01

Минздрав рассказал о пересадке почек детям после скандала с увольнением врача

Lenta.ru10:45

Скворцова проконтролирует пересадку почек нуждающимся детям

Известия10:25

Скворцова возьмет под личный контроль ситуацию с трансплантацией почек детям

Коммерсантъ14:18

Минздрав организовал горячую линию по вопросам трансплантации органов у детей

ТАСС10:20

В.Скворцова призвала СМИ помочь медикам выявлять нуждающихся в пересадке почки детей

Агентство Москва10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Lenta.ru вчера в 12:32
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik 13:03
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском 07:08
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Футбол

Голландский премьер-министр: власти не могут решить проблему расизма

Голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая 18 ноября в нижней палате парламента, заявил, что для решения проблемы расизма и дискриминации не следует слишком уповать только на властей.
REGNUM 00:49
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Технологии

Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон

Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Вечерняя Москва 10:56
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Армия и оружие

«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ

На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Царьград 15:19
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Кино

Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера

Диалог вчера в 09:55
Футбол

Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
iReactor 00:28
Политика

Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США

Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Говорит Москва 10:29
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Здоровье

Плати, или из тебя «сделают алкоголика»

Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.
Ридус 11:04
Гаджеты

Новый MacBook Pro может выйти в начале 2020 года

Аналитики предполагают, что Apple может выпустить новый MacBook Pro уже в первой половине 2020 года.
NewInform вчера в 08:13
Технологии

Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Ferra 09:07
Гаджеты

Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
The GEEK 14:24
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Транспорт

Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
ТАСС 16:03
Общество

Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".
Газета.Ru 03:18
Политика

Власти Канады утвердили нового главу МИДа

Премьер Джастин Трюдо представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время принятия присяги сформированного им нового правительства.
News.ru 15:01
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Чемпионат 12:55
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное