с чего всё началось

Трансплантация почки в России необходима 25 детям, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в среду, 20 ноября.

Политика Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол Голландский премьер-министр: власти не могут решить проблему расизма Голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая 18 ноября в нижней палате парламента, заявил, что для решения проблемы расизма и дискриминации не следует слишком уповать только на властей.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Технологии Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Здоровье Плати, или из тебя «сделают алкоголика» Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Транспорт Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.

Политика Власти Канады утвердили нового главу МИДа Премьер Джастин Трюдо представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время принятия присяги сформированного им нового правительства.