Здоровье
Газета.RuСкворцова раскритиковала не сделавших прививки министров
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова раскритиковала коллег по правительству, которые не сделали прививку от гриппа.
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Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Происшествия
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости 06:22
Авто
Land Rover готовит новый Range Rover Crossover
Jaguar Land Rover выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
32CARS.ru 02:04
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за скопившегося в городе мусора
С 11 ноября администрация города Бийска в Алтайском крае ввела режим ЧС из-за ухудшения санитарной обстановки в городе.
Российская газета 05:59
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" британец Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле, пишет в понедельник газета The Independent со ссылкой на неназванные источники.
Интерфакс 06:48
Интернет
YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты
"YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.
Газета.Ru 06:41
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.
Парламентская газета 05:01
Политика
Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса
В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.
РБК 06:40
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
В России ускорился рост цен на дизельное топливо, говорится в материалах Росстата.
DP.RU 08 ноября в 08:54
Общество
Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену
Футболист Денис Глушаков, выступающий за грозненский «Ахмат», подал в Никулинский суд иск против своей бывшей жены Дарьи.
РБК 06:22
Политика
Песков назвал сумму похищенных при строительстве Восточного средств
На строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.
BFM.ru 06:53
Политика
Песков анонсировал встречу Путина с членами Кабмина
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 ноября, проведет встречу с членами правительства.
NewInform 06:56
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54
Футбол
Головин вошел в сборную тура во Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 01:22
Технологии
Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей
РБК вчера в 03:34
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
Новый День 06:24
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16