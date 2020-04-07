Коронавирус
РИА НовостиСкворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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В этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду.
— Вероника Скворцова, российский политикПятый канал 15:40
с чего всё началось
"Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объёмы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдём в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".РИА Новости14:10
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