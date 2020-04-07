с чего всё началось

В этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду.

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

Политика Правительство готовит новые меры поддержки из-за коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над новым пакетом мер поддержки населения и предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Общество В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.

Общество Стало известно о состоянии переведенного в реанимацию Бориса Джонсона Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, который находится в реанимации с диагнозом «коронавирусная инфекция», стабильное и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ему не требуется.

Биатлон Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.

Общество Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме Как рассказал в эфире Первого канала депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина введена в искусственную кому, передает ТАСС.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Политика Представитель кампании Трампа станет пресс-секретарем Белого Дома Нынешняя пресс-секретарь предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Кэйли Макинани заменит уходящего представителя Белого дома Стефани Гришем, пишет The Hill со ссылкой на два источника.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Общество В Кремле сочли нецелесообразным участие ветеранов в параде Победы «Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов», — сказал Песков.

Шоу-бизнес Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Кино Режиссёр отказался дорабатывать отложенный фильм о Джеймсе Бонде Американский режиссёр Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Авто Продажи новых автомобилей в России выросли за март Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».