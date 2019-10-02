Экономика

Красная веснаКрасная веснаСкворцова рассказала о новой системе оплаты труда медработников

Введение новой системы оплаты труда медработников будет осуществлено в течение не менее двух лет, на совещании у президента заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 2 октября сообщают РИА Новости.
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Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москва02 октября в 12:19

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известия02 октября в 12:58

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Газета.Ru02 октября в 12:44

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русском02 октября в 13:58

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РЕН ТВ02 октября в 12:16

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАСС02 октября в 12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новости02 октября в 12:08
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