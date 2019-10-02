Экономика
Красная веснаСкворцова рассказала о новой системе оплаты труда медработников
Введение новой системы оплаты труда медработников будет осуществлено в течение не менее двух лет, на совещании у президента заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 2 октября сообщают РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москва02 октября в 12:19
Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ru02 октября в 12:44
Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет
ТАСС02 октября в 12:10
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
РИА Новости02 октября в 12:08
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Экономика
Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы
"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
Космос
60 лет назад запущена станция, снявшая обратную сторону Луны
60 лет назад СССР запустил станцию, впервые сфотографировавшую обратную сторону Луны.
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина
Космос
В NASA рассказали, когда Венера была обитаемой
Сотрудники Центра космических полетов Годдарда (исследовательская лаборатория NASA) разработали пять компьютерных симуляций, воссоздающих историю планеты.
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Общество
Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тыс. рублей, говорят ранние исследования портала.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Спорт
В Федерации плавания США расследуют случаи сексуальных домогательств
Руководство организации подозревается а игнорировании случаев сексуального домогательства к спортсменам со стороны тренеров.
Происшествия
Жуткое ДТП на трассе «Таврида» в Крыму: есть погибшие
Сегодня, 4 октября, на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Происшествия
В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
Экономика
Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов
Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
Игры
EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access
Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Технологии
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России
Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин.
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
Политика
Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.