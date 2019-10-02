В России готовят переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей. Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, на это потребуется как минимум два года. Кроме того, необходимо выделение дополнительных средств из бюджета.

В Минздраве анонсировали переход на новую систему оплаты труда врачей

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