Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, в эфире
 телеканала «Россия 1».
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