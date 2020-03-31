Коронавирус
РИА НовостиСкворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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с чего всё началось
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, в эфире телеканала «Россия 1».Lenta.ru16:45
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