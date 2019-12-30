Экономика
РИА НовостиСкворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году
Максимальное повышение цен на лекарства составило в России менее 5% по итогам 2019 года, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Общество
В Интернет слили данные пользователей госуслуг
В Интернет слили персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, сообщает «Коммерсант».
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам
Пытки применялись в отношении граждан ДНР, которые находились в украинском плену, заявила 30 декабря уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Общество
Экипаж МКС нарядил новогоднюю ёлку
«Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту», — рассказали в компании.
Авто
В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
Происшествия
Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Общество
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что на полгода больше показателей аналогичного периода 2018-го, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Фигурное катание
Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»
Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Экономика
Росстат назвал число бедных россиян
В Росстате добавили, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимум я январе-сентябре текущего года составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали сроки по мировому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Армия и оружие
В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Политика
Премьер Польши изложил свой взгляд на историю Второй мировой войны
Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий изложил позицию властей страны в отношении истории Второй мировой войны, в том числе пакта Молотова — Риббентропа.
Происшествия
Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян, пишет РИА "Новости".
Хоккей
Александр Хованов – о сборной России, игре в Канаде, «Миннесоте» и гепатите
Переболел гепатитом, из-за болезни не попал на юниорский чемпионат мира, был задрафтован «Миннесотой» в третьем раунде, в последний момент был отцеплен от молодёжки на МЧМ-2019.
Хоккей
Появилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — США
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Экономика
С 2020 года в Тверской области снизится плата за подключение к газу
С 2020 года в Тверской области прочти в два раза снизится размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения.