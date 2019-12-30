Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСкворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году

Максимальное повышение цен на лекарства составило в России менее 5% по итогам 2019 года, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Скворцова рассказала о ситуации с лекарствами в России

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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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