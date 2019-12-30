Максимальное повышение цен на лекарства составило в России менее 5% по итогам 2019 года, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году

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